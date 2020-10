Présence des forces de l’ANP au Mali : le MDN dément et apporte des précisions

Le ministère de la Défense nationale a répondu ce lundi dans un communiqué à des allégations de certaines « parties maliennes » sur « la prétendue » présence des éléments de l’ANP au nord du Mali.

Le MDN a précisé que « certaines allégations formulées par des parties maliennes et reprises par certains médias maliens », font « état d’une prétendue présence des éléments de l’Armée Nationale Populaire dans la localité frontalière malienne d’In Khalil et qu’une partie du territoire malien a été annexée par l’Armée algérienne ».

« Le Ministère de la Défense Nationale tient à apporter un démenti formel à ces allégations tendancieuses », lit-on dans le communiqué.

Le ministère a, également, tenu à préciser que « ces allégations font suite à une mission technique conduite par des experts relevant du Service Géographique et de Télédétection de l’Armée Nationale Populaire accompagnés par un détachement de sécurisation et de protection et à l’intérieur du territoire national pour effectuer des travaux de vérification des bornes du tracé frontalier algéro-malien et à proximité de la localité frontalière malienne d’In Khalil, et que cette mission technique a achevé ses travaux en date du 21 septembre 2020 avant de quitter les lieux sans enregistrer aucun incident ».

Rédaction d’Algerie360