Mila : Le parcours remarquable de Zakia Benkara dans la commune de Chigara (vidéo)

Malgré de nombreux commentaires haineux à son encontre, la présidente de l’Assemblée communale de Chigara, dans la wilaya de Mila, a prouvé son dévouement et son efficacité à réaménager sa commune.

Selon des sources locales, Mme Zahia Benkara, P/APC de la commune de Chigara a contribué efficacement au réaménagement de la commune qu’elle préside, en menant à la réussite plusieurs projets dans le cadre de la rénovation de sa commune.

Née en 1977, Mme. Benkara est titulaire d’une licence en sciences islamiques de l’Université Émir Abdelkader de Constantine. Elle a enseigné cette discipline pendant plus de vingt ans au lycée de la commune d’Arras, dont elle était directrice, parallèlement à ses activités dans le domaine politique et caritatif.

Par ailleurs, parmi les nombreuses contributions de cette présidente exemplaire, elle a pu tenir sa parole de mener à bien sa commune. En plus d’avoir accommodé les routes de Chigara, elle a alimenté cette dernière en eau et au gaz.

Toutefois, malgré ses multiples contributions, Zakia Benkara a reçu, via les réseaux sociaux sur lesquels elle partage au quotidien les avancées des rénovations de sa commune, plusieurs critiques et moqueries de la part des internautes sur son apparence. Des critiques auxquels cette brave femme a su faire abstraction et passer outre les avis de ses détracteurs.

Néanmoins, outre les commentaires haineux, Zakia Benkara a été témoin d’une vague de soutien à travers tout le territoire national. Des partisans lui ont fait part de leur soutien et de la fierté qu’elle représentait pour son pays et sa commune, dans les commentaires sous chaque publication de cette femme exemplaire.

