Meurtre de Chaïma : Le procureur de la République apporte des explications

Le procureur de la République près le tribunal de Boumerdès a apporté, ce lundi 5 octobre, des précisions concernant l’affaire du meurtre crapuleux de la jeune Chaïma à Thenia.

Dans une conférence de presse tenue ce lundi 5 octobre, le procureur de la République près du tribunal de Boumerdès a apporté de nouveaux éléments concernant le meurtre de la jeune Chaïma, âgée de 19 ans et habitant à Reghaïa, retrouvée morte brûlée dans une station-service abandonnée au niveau de l’entrée Ouest de la commune de Thenia, dans la wilaya de Boumerdès.

Selon le procureur, le tueur présumé, habitant dans la commune de Thenia, s’était présenté aux autorités locales afin « d’informer que son amie a été brûlée dans une station-service abandonnée au niveau de l’entrée Ouest de la commune de Thenia, dans la wilaya de Boumerès ».

D’après les dires du coupable, les faits remonteraient au 1er octobre 2020, aux alentours de 15h, sur les lieux du crime. Dans sa première déclaration, le criminel a prétendu qu’il « était resté avec elle durant 7 minutes avant qu’elle ne lui demande de lui ramener à manger car elle avait faim. Une fois à 5 mètres de l’endroit où il a laissé la victime, il a vu de la fumée s’élever de l’endroit en question », a affirmé le procureur, en ajoutant que le coupable a stipulé qu’il avait pris la fuie, avant de se présenter aux autorités le lendemain de l’incident, dans le but « de leur faire part des événements de la veille ».

« Une enquête a été diligentée, et le corps de la victime, retrouvé brûlé, allongé sur son visage a été examiné. Plusieurs ecchymoses, et grandes plaies au niveau de l’arrière de son crâne ont été constaté, et ses cheveux était jeté à côté d’elle. De plus, une grande plaie au niveau du haut de sa cuisse gauche a été retrouvée », a confié le procureur.

Par ailleurs, l’auteur du crime crapuleux est revenue une première fois sur sa déclaration en affirmant que « le 01 octobre, lui et la victime, Chaïma, se sont rencontré au niveau du lieu du crime, avant de la frapper jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Puis, il s’est rendu à la station-service qui se trouvait juste en face pour ramener une bouteille d’essence, avant d’asperger la victime du contenue de la bouteille et de la brûler. Il a ensuite quitté les lieux sur son scooter », a déclaré le procureur lors de la même conférence.

Suite à sa comparution devant le procureur général, le meurtrier a affirmé qu’il avait « attiré la victime vers le lieu abandonné, avant de la violer, de la frapper, et de la jeter par terre pour la brûler en l’aspergeant d’essence », a fini par expliqué le procureur.

Ainsi, l’auteur du crime odieux a été inculpé pour « viole » et « meurtre avec préméditation avec usage de torture et méthodes barbares ». Le juge d’instruction a ordonné de placer le coupable en prison.

Hind.B