Meurtre de Chaïma : Commentaires haineux sur les réseaux sociaux contre la victime

L’opinion publique algérienne est sous le choc suite au meurtre de la jeune Chaïma (19 ans), son horrible assassinat ravive le débat, récurrent, au sein de la société algérienne, sur l’application de la peine de mort contre les auteurs de ces crimes odieux et crapuleux.

Le crime abject dont a été victime la jeune Fille Chaïma et l’émoi qu’il a suscité dans l’opinion publique, a relancé le débat sur la restauration de la peine de mort dans les cas de kidnappings et d’assassinats d’enfants, beaucoup de citoyens soutiennent.

L’affaire a suscité un sentiment d’horreur dans tout le territoire national, les commentaires allaient bon train sur les réseaux sociaux, illustrant l’incompréhension et la colère du grand public, entre ceux qui demandent l’application de la peine mort contre l’auteur et entre ceux qui demandent que ces barbares frustrées soient arrêtés et sévèrement punis à hauteur de l’horreur commise contre cette innocente à laquelle ils ont ôté la vie, en conclusion ce crime qui soulève en nous la colère et l’indignation ne doit pas rester impuni.

Néanmoins, entre ceci et cela, ils existent encore de personnes et des internautes qui ne cessent d’écrire des commentaires haineux contre la victime, ces derniers cherchent apparemment a justifié le crime et considéré les victimes comme les mises en cause à la place de leur agresseur, une justification du viol, sous couvert de religion et d’éducation selon eux, et pourtant Chaïma n’a que 19 ans. L’âge de se projeter et de se rêver heureux.

« Comment est-ce que la mère peut se permettre de laisser sa fille sortir ainsi, comment le frère peut se permettre de laisser sa sœur sortir ainsi ? Comment le père peut laisser sa fille sortir ainsi ? », « si vous êtes violée, c’est parce que vous l’aurez bien cherché », « Elle l’a bien mérité, elle est responsable de ce qui s’est passé », » elle n’aurait pas dû s’habiller cette façon », « elle ne cesse pas de dansé sur l’application Tik Tok », » a mon avis celui qui une chèvre doit l’attacher », « si elle est volée, c’est qu’elle ne porte pas de voile »; « Ses parents auraient dû l’enfermer chez elle. Comme toute bonne musulmane « … Des commentaires haineux qui viennent soutenir l’idée que la culture du viol est bien ancrée dans les mentalités de ces personnes, la culture du viol, ainsi que les mythes et les fausses représentations qu’elle véhicule, semble malheureusement avoir de beaux jours devant elle en Algérie.







Ch.Laib