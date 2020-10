Le défenseur central international algérien, Djamel Benlamri, va s’engager pour une saison, plus une en option, avec le Club Francais l’Olympique lyonnais ce lundi, rapporte les médias français.

Le champion d’Afrique, a passé sa visite médicale à Lyon, et il va signer un contrat d’un an, plus une année en option.

Djamel Benalmri (30 ans), champion d’Afrique, a été libéré de sa dernière année de contrat à Al-Shabab (Arabie saoudite).

Ch.Laib