Manifestation du samedi dernier : Un jeune manifestant perd son œil à Bouira (CNLD)

Une dizaine de personnes ont été blessées certaines grièvement, et un manifestant a perdu son l’œil, en Algérie par des balles en caoutchouc lors de la répression d’une manifestation dans la wilaya de Bouira, rapporte le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

En effet, parmi les personnes blessées, on retrouve le jeune Ferhat Ouarab, âgé de 19 ans et qui a perdu l’œil suite à un tir de la gendarmerie nationale (gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc), ajoute le CNLD.

Les citoyens de M’chedallah (Imcheddalen) à Bouira ont manifesté pacifiquement samedi 3 octobre pour demander la libération des détenus, ils ont marché en scandant des slogans en faveur de la libération des détenus, et de l’indépendance de la justice.

Les services de la sécurité de la même wilaya ont procédé également a l’arrestation de plusieurs manifestants, notamment les deux jeunes (Aissaoui et Oulbani) arrêtés hier, samedi 3 Octobre 2020, pendant les événements de Mchedallah et qui sont transférés au commissariat de Bouira et seront présentés devant le procureur incessamment.

