Forces du PAD : « La justice est instrumentalisée avec un acharnement contre les militants activistes »

Les forces du Pacte pour l’Alternative Démocratique (PAD) ont annoncé, ce lundi 5 octobre, l’organisent d’une journée rencontre-mobilisation sur les libertés et le multipartisme le 10 octobre prochain.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, les forces du PAD ont commenté la situation politique actuelle ainsi que celle des libertés en Algérie.

« Face à ces revendications et en perspective de cet autre coup de force du référendum du 1er pour la révision constitutionnelle, le pouvoir se recroqueville sur lui-même et fait l’impasse sur les revendications légitimes du peuple en usant à la fois de stratagèmes éprouvés dans le temps et de répression tous azimuts », lit-on dans le communiqué des forces du PAD.

Pour le PAD, la justice est instrumentalisée avec un acharnement contre les militants activistes

« Nous assistons à une escalade dans l’autoritarisme pour briser toute voix discordante et fermer tout espace de liberté. Cette dérive porte un nom, ‘L’Algérie Nouvelle’ et a un but, le coup de force constitutionnel pour le maintien du système. La justice est instrumentalisée avec un acharnement contre les militants activistes, les partis politiques, les journalistes et organisations et collectifs syndicaux », a indiqué le PAD dans le communiqué.

« C’est pour défendre et promouvoir les idéaux de l’ensemble des libertés, que le PAD organise le 10 Octobre 2020 une journée rencontre-mobilisation sur les libertés et le multipartisme. Des acteurs de terrain apporteront leur éclairage sur les questions liées, entre autres, à la liberté de la presse, à l’instrumentalisation des institutions dans la répression, à la liberté syndicale et au multipartisme », a ajouté le communiqué du PAD.

