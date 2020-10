Tourisme en Algérie : Le ministre annonce de nouvelles mesures

De nouvelles mesures avaient été prises pour éliminer « les obstacles bureaucratiques et encourager l’investissement », dans le secteur du tourisme en Algérie, c’est ce qu’a annoncé hier, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou.

En effet, en marge de la Conférence nationale des start-ups dont les travaux ont débuté sous la présidence du Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, Mohamed Hamidou a annoncé de nouvelles mesures concernant le secteur du Tourisme en Algérie dont « l’examen des dossiers d’octroi d’agrément aux agences touristiques et hôtels en un mois au plus tard, : « En vue d’encourager l’investissement dans le secteur du tourisme et d’éradiquer la bureaucratie, plusieurs mesures ont été prises, dont l’examen des dossiers d’octroi d’agrément aux agences du tourisme et hôtels dans un délai ne dépassant pas un mois au plus tard, ainsi que d’autres visant la création de la richesse et de l’emploi dans le secteur », a-t-il déclaré.

Dans le même contexte, le Ministre a révélé que son département avait conclu « des conventions avec des hôtels, la Société nationale des transports ferroviaires et la Compagnie Air Algérie en vue de baisser les prix de 50% », et ce afin d’encourager le tourisme interne, et relancer également le tourisme saharien dont la saison débutera à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de mars.

Ch.Laib