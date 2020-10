Pour Soufiane Djilali, le nouvelle constitution répond aux besoins de la conjoncture actuelle

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est de nouveau exprimé sur la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 1er novembre prochain.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 3 de la radio nationale, Soufiane Djilali a estimé que la nouvelle constitution répondait aux besoins de la conjoncture actuelle.

«Le pays est dans une phase délicate. On sort de vingt ans de bouteflikisme et puis, surtout, d’une révolution du sourire à partir du 22 février. Et là, il faut trouver ses marques (…) il y a des nouveautés dans ce projet de révision constitutionnelle, notamment sur le plan des libertés », a-t-il dit.

« Il est important de mon point de vue d’expliquer que notre société est dans une phase de bouleversements, de changement. Ce sont des bouleversements très profonds qui ne sont pas simplement politiques. Ils sont sociétaux», a estimé le président de Jil Jadid.

Pour Soufiane Djilali, la société traditionnelle, en pleine implosion, a entraîné une perte de repères

«Dans ces conditions-là, aller très vite dans une démocratisation complètement ouverte peut entraîner très rapidement des frictions dans la société. Cela va allumer des conflits idéologiques et identitaires. Nous avons donc besoin d’un Etat central qui puisse mettre de l’ordre», a-t-il expliqué.

Rédaction d’Algerie360