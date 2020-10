Nouvelle constitution, attaques médiatiques, droit d’oppositions… : Belhimer s’exprime

Dans une interview accordée à « akhbarelwatane.net », le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer s’est prononcé sur de divers sujets notamment, le processus d’amendement de la Constitution, et les droits d’oppositions, la situation économique du pays, ainsi que ce qu’il considère comme attaques médiatiques étrangères.

Le Porte Parole du gouvernement a déclaré que « le projet d’amendement constitutionnel a été âprement débattu et enrichi dès le début », appelant toutefois tous les partis politiques, qu’ils soient pro gouvernement ou de l’opposition, à restituer la confiance au citoyen en changeant les modus operandi en faveur du citoyen et de l’intérêt du pays ».

Dans ce mème contexte, Belhimmer a affirmé que « l’opposition est en droit d’exprimer sa position, et que si le projet de la Constitution sied au peuple, c’est le consensus escompté ».

Répondant à des questions concernant le volet économique, le ministre de la communication estime que « la crise économique n’est pas spécifique à l’Algérie, du moment que le monde entier se débat dans les répercussions de la conjoncture sanitaire exceptionnelle ». Affirmant que « la production agricole a sauvé l’Algérie d’une véritable crise alimentaire, et ce, grâce aux efforts des agriculteurs ».

En outre, concernant le secteur de la Communication en Algérie, notamment la situation de la presse, Belhimmer a affirmé que cette dernière est « le résultat fatal de pratiques n’ayant aucun lien avec la réglementation générale de la profession, qu’il s’agisse d’établissements médiatiques publics ou privés », ajoutant que son département « s’attèle toujours à prendre en charge les préoccupations des journalistes, sachant que la préservation des postes d’emploi et la stabilité des entreprises figurent parmi les priorités du Gouvernement, et que ce dernier ne fait pas de distinction entre les établissements médiatiques, en ce sens qu’ils sont considérés comme des institutions nationales ayant pour objectif la garantie du droit à accéder à une information juste et fiable, la préservation de la spécificité sociétale et la promotion du niveau général », a-t-il déclaré.

S’agissant sur la campagne ciblant sa personne sur les réseaux sociaux, Belhimmer a répondu : » « le ministre étant une personnalité publique, accepte aussi bien les remerciements et les louanges que la critique constructive basée sur les principes de liberté et de démocratie », insistant en revanche que, « l’outrage, les allégations mensongères, les tentatives de diffamation et de dénigrement pour attenter les institutions de l’État ne sont pas acceptées », a-t-il conclu.

