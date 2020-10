Meurtre de la jeune Chaïma : Sa mère demande l’application de la peine de mort

Une jeune fille a été retrouvé brûlée dans une station-service à l’entrée de Thenia, dans la wilaya de Boumerdès, après avoir été agressée et violée.

Selon des déclarations à la presse, la mère de la victime, une jeune fille, dénommée Chaïma, était sortie il y a quelque jours, sous les menaces de son agresseurs, en prétendant aller recharger sa ligne téléphonique.

Habitant à Reghaïa, la jeune fille avait disparu depuis quelque jours, avant d’être retrouvée violée et brûlée par son kidnappeur dans une station-service à l’entrée de Thenia, à Boumerdès. La mère de la victime a également affirmé que le présumé coupable a violé sa jeune fille, avant de l’égorger et lui couper les veines des jambes avec un couteau.

Par ailleurs, la mère de la victime a rappelé que l’auteur du crime est un individu connu des autorités judiciaires, contre qui la victime avait déposé une plainte pour viol en 2016. Le mis en cause a été arrêté et a avoué son implication dans le meurtre et la viole de la jeune fille.

Ainsi, la mère de la jeune Chaïma a sollicité les autorités à appliquer la peine de mort contre l’auteur du crime odieux qui a valu à sa petite fille sa vie, et l’émoi de son entourage.

Hind.B