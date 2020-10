El Tarf : Deux barons de la drogue écroués à Ben M’Hidi

Deux barons de la drogue ont été interpellés et arrêtés en possession d’un kilogramme de drogue, ainsi que des armes blanches, dans la wilaya d’El Tarf, au nord-est du pays.

Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya, les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant du service de wilaya de la Police Judiciaire de la Sûreté de wilaya, ont mis fin aux agissements de deux barons de la drogue, opérant au niveau de la commune de Ben-M’Hidi.

« Les deux acolytes font partie d’une bande composée de 8 éléments, qui a été démantelée lors d’une précédente opération. Ils ont été arrêtés après plusieurs jours de filature et avaient comme projet d’écouler la marchandise dans la commune de Ben-M’Hidi », a indiqué le communiqué en question.

Ainsi, L’opération s’est soldé par l’arrestation des deux prévenus, ainsi que la saisie d’un kilogramme de kif traité, ainsi que plusieurs armes blanches utilisées par les mis en cause. Ces derniers ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de Dréan, et ont été écroués pour les griefs de « commercialisation de drogue » et « détention d’armes blanches ».

Hind.B