Cour de Constantine : Le procès en appel du journaliste Karim Zeghileche reporté

Initialement programmé pour aujourd’hui, dimanche 4 Octobre 2020 à la cour de Constantine, le procès en appel du journaliste détenu Abdelkrim Zeghileche est renvoyé à l’audience du 25 Octobre, annonce le comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Le journaliste militant Karim Zeghileche, journaliste et militant a été condamné le 24 Août dernier ,à deux ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da, il est accusé d’atteinte à la personne du président de la République et publications Facebook pouvant porter atteinte à l’unité nationale.

Le Comité a également fait savoir que, le procès en appel du détenu Mohamed Hamali est renvoyé à l’audience du jeudi 8 Octobre alors qu’il était initialement programmé pour Jeudi 1 Octobre, après les renvois du 10 Septembre et 24 Septembre à la cour de Tizi Ouzou.

Ch.Laib