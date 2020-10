Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 4 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 141 nouvelles contaminations au Covid-19 et 4 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 52096 , celui des décès à 1752, alors que le total des patients guéris passe à 36578.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 2 octobre :

L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger, en collaboration avec World Learning, a organisé une cérémonie de remise de certificats au profit des participants au programme de mentorat Bawsala, et ce le 26 septembre à Oran et le 3 octobre à Alger. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, ce dimanche 4 octobre, l’application des peines maximales contre les kidnappeurs. … lire la suite

L’avant-projet de la loi de Finances 2021 a été présenté, ce dimanche 4 octobre, en Conseil des ministres réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce dimanche 4 octobre, sous la présidence du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le Bureau fédéral (BF) de la FAF s’est réuni aujourd’hui dimanche, afin de prendre une décision finale concernant le deuxième représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football. … lire la suite

Le sélectionneur de l’équipe nationale Algérienne de football, Djamel Belmadi, a dévoilé aujourd’hui la liste des 24 joueurs convoqués, en vue des deux prochains matchs amicaux prévus en octobre en Europe. … lire la suite

Le conseil des ministres, présidé par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, a fixé, ce dimanche, la date de rentrée universitaire 2020-2021. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 4 octobre, la réunion périodique du Conseil des ministres. … lire la suite

Le conseil des ministres a fixé, ce dimanche 4 octobre, les dates de la rentrée scolaire 2020/2021 des cycles primaires, moyens et secondaires. … lire la suite

Une convention de coopération entre l’Algérie et la France a été signée, jeudi dernier, entre le ministère de l’Enseignement supérieur et l’ambassade de France en Algérie. … lire la suite

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est de nouveau exprimé sur la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 1er novembre prochain. … lire la suite

Un octogénaire a été retrouvé mort, hier samedi 3 octobre, alors qu’il était parti promener ses moutons, dans la wilaya de M’sila, dans le centre du pays. … lire la suite

Plusieurs députées à l’assemblée populaire nationale APN issus de différents partis, continuent à percevoir leurs salaires, alors qu’ils ne se présentent plus aux travaux de l’assemblée. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus déploré en Algérie ces dernières 24 heures a observé une nouvelle fine baisse en ce dimanche 04 octobre, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a enregistré pas moins de 141 nouvelles contaminations, contre 148 recensés hier. … lire la suite

Des dégâts exceptionnels ont été recensés dans le sud-est de la France, suite aux violentes intempéries provoquées par la tempête Alex le week-end dernier. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a rassuré ce dimanche sur la réapparition, ces derniers jours, du paludisme en Algérie, notamment dans les régions du sud du pays. … lire la suite

L’opération “Octobre rose” dédiée à sensibiliser et soutenir la recherche autour du cancer du sein a débuté jeudi dernier, mais cette fois dans un concept très spécial, avec un retard dans les dépistages et des suivis parfois mis en attente, et ce à cause du Covid-19, cette pandémie a des conséquences en cascade sur le dépistage, le diagnostic et la prise en charge du cancer du sein, notamment en Algérie, ou des oncologues ont affirmé, samedi à Alger, que la pandémie de Covid-19 avait « grandement » impacté la qualité de la prise en charge des cancéreux. … lire la suite

Le secrétaire général du Front de libération nationale FLN Abou El-Fadl Baadji a répondu, hier samedi depuis Oran aux « détracteurs » de son parti, notamment ceux qui demandent à faire entrer le « FLN au musée ». … lire la suite

Une jeune fille a été retrouvée brûlée dans une station-service à l’entrée de Thenia, dans la wilaya de Boumerdès, après avoir été agressée et violée. … lire la suite

Le bureau fédéral de la (FAF) a tranché, ce dimanche, sur la date du début des compétitions du championnat professionnel un et deux pour la saison 2020/2021. … lire la suite

Initialement programmé pour aujourd’hui, dimanche 4 Octobre 2020 à la cour de Constantine, le procès en appel du journaliste détenu Abdelkrim Zeghileche est renvoyé à l’audience du 25 Octobre, annonce le comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Les hôpitaux tunisiens ne seront bientôt plus en mesure d’assurer la prise en charge des malades du Coronavirus en vue de la situation « critique » de l’évolution de la pandémie du Covid-19 en Tunisie. … lire la suite

Des membres du comité pour la libération de l’ancien général Ali Gediri, en prison depuis 16 mois, ont tenu hier samedi, une conférence de presse pour dénoncer, entre autre, l’incarcération « arbitraire » de leur client. … lire la suite

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a révélé que la rentrée universitaire 2020/2021 pourrait avoir lieu fin novembre et début décembre. … lire la suite

De nouvelles mesures avaient été prises pour éliminer « les obstacles bureaucratiques et encourager l’investissement », dans le secteur du tourisme en Algérie, c’est ce qu’a annoncé hier, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou. … lire la suite

Le ministre de la Santé, Aberrahmane Benbouzid est revenu ce dimanche sur la situation épidémiologique dans le pays, notamment en ce qui concerne la courbe « stable » des contaminations au Covid-19. … lire la suite

Un total de 7.641 appels téléphoniques ont été recensés sur le numéro vert « 1548 » et le numéro de secours « 17 », durant la période allant du 20 au 24 septembre passé. … lire la suite

Dans une interview accordée à « akhbarelwatane.net », le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer s’est prononcé sur de divers sujets notamment, le processus d’amendement de la Constitution, et les droits d’oppositions, la situation économique du pays, ainsi que ce qu’il considère comme attaques médiatiques étrangères. … lire la suite

Deux barons de la drogue ont été interpellés et arrêtés en possession d’un kilogramme de drogue, ainsi que des armes blanches, dans la wilaya d’El Tarf, au nord-est du pays. … lire la suite

La maladie du paludisme continue de gagner du terrain dans les territoires de la wilaya de Tamanrasset, notamment durant les mois de septembre et octobre. … lire la suite

Recruté par les dirigeants Mouloudia d’Alger en juillet 2019 par un contrat de 3 ans contre un salaire mensuel de 13 500 euros, le joueur camerounais, Rooney Eva Wankewai s’est avéré comme l’arnaque de l’année et une grosse supercherie. … lire la suite

Malgré les rumeurs concernant l’annulation de la loterie américaine, une date des inscriptions et des conditions d’entrée ont été communiqué. … lire la suite

Introduite par la loi des de finances de 2020, l’importation des voitures de moins de 3 ans a été finalement gelée, a fait savoir hier samedi le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali. … lire la suite