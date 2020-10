Championnat : La FAF tranche sur la date du début de la saison 2020/2021  

Le bureau fédéral de la (FAF) a tranché, ce dimanche, sur la date du début des compétitions du championnat professionnel un et deux pour la saison 2020/2021.

Selon ce qu’a rapporté le site web de la télévision nationale, le début du championnat de football professionnel pour la ligue 1 aura lieu le 28 novembre prochain. Pour ce qui est de la ligue deux, le lancement de la compétition sera pour le 21 décembre 2020.

Le Bureau fédéral de la FAF a également fixé la date de la super coupe qui aura lieu le 21 novembre prochain selon la même source. La rencontre sera disputée par l’USMA d’Alger et CRB.

Rappelons que le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le 29 septembre dernier la reprise de tous les championnats. Cette décision a été prise à l’issue de la séance de travail consacrée au sport et à laquelle ont pris part, le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite et le président du Comité olympique algérien (COA).

Rédaction d’Algerie360