Vaccin Coronavirus : Les nouvelles déclarations de Benbouzid 

Le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir, ce samedi, 3 octobre, que l’Algérie a rejoint Covax.

Dans une déclaration à la presse, le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que « les autorités se sont préparées et ont prévu un budget pour l’acquisition du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) ».

Dans ce même contexte, le Professeur Benbouzid a souligné que « l’Algérie a rejoint un nouveau système appelé Covax, ce dernier regroupe des dizaines de pays, et œuvre pour permettre l’achat groupé du meilleur vaccin au meilleur prix mais aussi pour assurer une distribution équitable des futures doses ».

Le Premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a assuré que « dès qu’un vaccin anti-Covid-19 avancera des résultats positifs, l’Algérie sera parmi les premiers pays à l’acquérir ».

Néanmoins, le Ministre Benbouzid a souligné que « l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait indiqué qu’aucun vaccin ne sera prêt avant la mi-2021″, rajoutant « qu’il se pourrait que la pandémie arrive à son terme avant la mise au point du vaccin ».

D’une autre part, le Ministre de la Santé a rassuré quant à la disponibilité du vaccin contre la grippe saisonnière.

Enfin, Professeur Benbouzid a rappelé que « le mot d’ordre reste à la vigilance et à l’application des gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus ».

Pour précision, Covax « est l’un des trois piliers de l’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT), lancé en avril dernier, par l’OMS, la Commission européenne et la France en réponse à cette pandémie. Cette solution tend d’accélérer le développement et la fabrication des vaccins anti-COVID-19, ainsi que des diagnostics et des traitements, et garantir un accès rapide, juste et équitable à ces vaccins pour les populations de tous les pays ».

