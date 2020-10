Tebboune présidera une réunion du Conseil des Ministres

La réunion du Conseil des Ministres se tiendra demain, dimanche 4 octobre, et sera présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comme l’a indiqué la Présidence de la République.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense Nationale, présidera demain, dimanche 4 octobre 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres », a rapporté le communiqué de la Présidence de la République.

Cette réunion prévoit « l’étude et l’examen de certains dossiers liés aux secteurs de la justice, de le finance et du transport », « l’organisation de la rentrée universitaire et scolaire, face à la conjoncture sanitaire actuelle, sera également à l’ordre du jour de cette réunion », souligne la même source

Rédaction d’Algérie 360.