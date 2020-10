Tebboune : « L’ère des obstacles administratifs et bureaucratiques est révolue » 

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé officiellement le lancement du Fonds de financement des start-up, lors de la première édition d’Algeria Disrupt 2020.

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, supervise ce samedi, 3 septembre, le lancement officiel du Fonds de financement des start-up lors de la Conférence nationale des start-up « Algeria Disrupt 2020 », qui a lieu au niveau du Centre international des conférences (CIC) à Alger.

Lors de cette première édition « d’Algeria Disrupt 2020 », M. Tebboune a annoncé « le lancement officiel du Fonds de financement des start-up », soulignant que « la création de ce Fonds vise à éviter aux jeunes entrepreneurs de faire face aux obstacles bureaucratiques au niveau des banques ».

Dans ce même contexte, le Chef de l’État a déclaré qu’il « est impératif de lutter contre la bureaucratie et de lever tous les obstacles administratifs pour permettre aux jeunes d’incarner leurs entreprises », et que « l’ère des obstacles administratifs et bureaucratiques est révolue ».

M. Tebboune a également fait savoir que « les idées des jeunes entrepreneurs seront financées, sans prendre en compte leur succès ou leur échec », rajoutant, dans ce même sens, que « la voie est ouverte face à la communauté algérienne établie à l’étranger pour investir en Algérie, notamment dans le domaine des startups ».

D’une autre part, lors de cette cérémonie, M. Tebboune a honoré des élèves champions du monde dans un concours international de robotique en Corée du Sud.

Rappelons que ces nouvelles instructions visent à soutenir les entreprises naissantes, et les considèrent comme étant un levier de la nouvelle stratégique économique de Gouvernement, mais aussi qu’au cours de cet événement, qui compte 1000 participants, « les mesures mises en place par le Gouvernement pour soutenir l’écosystème des jeunes pousses » ont été annoncées, « notamment le nouveau cadre réglementaire dédié à ces entreprises ».

Rédaction d’Algérie 360.