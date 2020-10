Ghardaïa : Plusieurs nouveaux cas de Paludisme dépistés

Accroissement sensible du nombre de cas de paludisme dans le Sud du pays, 22 cas supecatés ont étes détectés dans la wilaya de Ghardaïa, dont 17 cas a El Menea, ou 17 ont été confirmés, 2 suspectés dans la commune Ghardaïa, 1 cas dans la commune d’El Atteuf et un autre a Mansoura, rapporte le journal « Liberté ».

Les cas sont tous importés des pays voisins affectés ces derniers temps par une recrudescence de la maladie, et favorisé par la migration clandestine, tous les cas sont pris en charge par les services de la santé à El-Ménéa et Ghardaïa.

Pour rappel, un observatoire régional de santé publique et de maladie tropicale, où seront effectuées des analyses et des études de suivi de l’évolution de ces maladies dans la région et dans le Sahel, tandis que les médecins de la wilaya de Ghardaïa ont été instruits d’être vigilants et de pratiquer le dépistage à chaque cas ayant une forte fièvre inexpliquée par la goutte épaisse.

Rédaction d’Algérie360