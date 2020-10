France : Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se rend en Algérie

Le Ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, prévoit de se rendre au Maghreb au cours de la semaine prochaine pour traiter des migrants mineurs qui se rendent en France.

Lors de son allocution, le 29 septembre dernier, devant les députés de l’Assemblée, le Ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué « qu’il allait se rendre bientôt au Maghreb », notamment au Maroc et en Algérie, et ce pour « évoquer, avec ses homologues, la question des migrants mineurs qui se rendent sur le territoire français ».

« Il y a aujourd’hui un drame, celui des mineurs migrants isolés, notamment venant de l’Algérie et du Maroc, mais aussi de la Tchétchénie ou du Pakistan. Je me rends au Maghreb la semaine prochaine à la demande du Premier ministre et du Président de la République pour régler le problème, qui relève notamment des pays du Maghreb », a-t-il déclaré.

Dans ce même contexte, le Ministre français Darmanin a souligné « qu’il y a des gens, qui sont parfois persécutés dans leur pays, parfois isolés de leur famille et parfois même fraudeurs », à cet effet, il a estimé « qu’il y a ceux qui méritent le droit d’asile et l’accueil de la République, et ceux qui méritent d’être reconduits à la frontière parce que soit ils ne sont pas mineurs, soit ils doivent repartir dans leur pays ».

Rédaction d’Algérie 360.