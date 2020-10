Documentaire-découverte « Algérie secrète » : Le 3ᵉ épisode diffusé

Une série documentaire-découverte intitulée « Algérie secrète » qui porte un regard à caractère « touristique et culturel » sur l’Algérie a été diffusée par la chaîne française « Voyage ».

« Sahara, les trésors du désert », tel était le titre du troisième épisode de la série documentaire-découverte de la chaîne française « Voyage ». Diffusé dimanche dernier, ce nouvel épisode, comme son nom l’indique, met la lumière sur le désert Algérien à travers un voyage qui démarre des balcons de Ghoufi en passant par la Vallée du M’Zab pour explorer Ghardaia et Beni Isguen, le parcours se poursuit dans le Sud du pays en passant par Timimoun puis Tamanrasset et le Hoggar, pour enfin rejoindre le plateau d’Asskrem.

« C’est le plus grand désert du monde, un océan de sable et de rochers… Un quart du Sahara est couvert de dunes et le reste est composé de broussailles, de rochers et des hauts sommets du Hoggar dans le Sud du pays… », a introduit ce troisième épisode d’ « Algérie secrète »

Pour précision, la chaîne française « Voyage » Ian Sciacaluga a réalisé cette série documentaire-découverte « Algérie secrète », qui a été produite en 2019 en Angleterre et programmée par la chaîne tous les dimanches à 19h55, heure algérienne. Cette série est un guide de voyage qui porte un regard à caractère touristique et culturel, et évoque le volet social, historique, et civilisationnel de l’Algérie.

À noter que les trois premiers épisodes de la série « Algérie Secrète » sont actuellement disponibles sur la plateforme de visionnage « Youtube », chacun d’entre eux est d’une durée de 50 min, et dévoile l’Algérie sous son plus beau jour, tandis que le quatrième épisode sera diffusé demain sur la même chaîne.

Rédaction d’Algérie 360.