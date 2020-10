Des membres du Parti des Travailleurs démissionnent 

Des membres du Comité central du Parti des Travailleurs (PT) ont déposé une démission collective à Guelma et à Chlef.

Selon les informations rapportées par notre confrère Liberté, cinq membres du Comité central du parti de Louisa Hanoune ont démissionné en septembre dernier, trois d’entre eux appartiennent au bureau de Guelma et deux de celui de Chlef.

L’ancien député et membre du Comité central du parti du bureau de la wilaya de Gulema, M. Smain Kouadria, figure parmi ces démissionnaires, ce dernier confirme que « cette décision remonte à plus d’une année ».

« Effectivement, je viens de déposer avec mes camarades des bureaux de Guelma et de Chlef notre démission collective. En ce qui me concerne, ma décision de quitter le Parti des travailleurs remonte à plus d’une année, où moi et mes camarades du bureau de Guelma avions gelé toutes nos activités politiques avec le PT« , a-t-il révélé.

Dans ce même contexte, M. Kouadrira explique que « l’incarcération de Mme. Hanoune les avait empêché de quitter le parti ».

« Mais l’incarcération de Mme. Louisa Hanoune, la secrétaire générale de notre parti, nous avait empêchés de partir en son absence. Une fois libérée et qu’elle a repris ses activités politiques, nous avons, alors, décidé de déposer officiellement notre démission », a-t-il confié.

Concernant le cas du bureau de la wilaya de Chlef, la démission collective des membres a été justifiée par « des raisons personnelles ».

« La démission de plusieurs membres du comité central, l’instance suprême entre deux congrès, va, vraisemblablement, mettre à mal le parti de Louisa Hanoune. Dans la foulée, le départ de Smain Kouadria, une véritable valeur ajoutée dans le monde du travail et syndical va, malheureusement, priver le PT de son expertise dans ce domaine et ses riches relations avec les différents acteurs syndicaux », redoutent certains observateurs politiques.

Rédaction d’Algérie 360.