Assassinat de Jamal Khashoggi : Appel pour « une enquête internationale »

Des représentants de deux ONG internationales ont lancé un appel pour l’ouverture « d’une enquête internationale » sur l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Des représentants en Turquie d’Amnesty International et de Reporters sans frontières (RSF) ont demandé l’ouverture « d’une enquête internationale » pour « établir la vérité » sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, cet appel intervient à l’occasion du 2ᵉ anniversaire de son assassinat, qui a eu lieu dans le consulat saoudien à Istanbul en Turquie.

L’appel de ces défenseurs des droits de l’homme tend également de dénoncer le verdict saoudien prononcé dans l’affaire de Khashoggi le 7 septembre dernier. En effet, un tribunal de Ryad (Arabie Saoudite) avait annulé les peines capitales prononcées contre les cinq agents des services de sécurité accusés d’avoir exécuté l’opération visant à « liquider » le journaliste, et les avait condamné à 20 ans de prison.

Dans ce même contexte, le Président de l’Office de communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, a indiqué que « tout le monde connaissait les assassins du journaliste ».

« Il y a deux ans aujourd’hui, le chroniqueur de Washington Post, Jamal Khashoggi est tombé dans une embuscade au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. À son insu, quelqu’un à Riyad avait dépêché un escadron de la mort, comprenant un expert médico-légal et un corps double – avec une scie à os. Les assassins de Jamal ont depuis été exfiltrés. Ils ont été conduits dans un tribunal pour spectacle puis relâchés. Les procureurs, les policiers et les experts en communication turcs continuent de travailler, jour et nuit, pour traduire en justice les assassins de M. Khashoggi. Nous servons la cause de la justice et de la vérité. Nous connaissons tous les assassins de Jamal. Demandons des comptes. Envoyez les assassins saoudiens en Turquie. Laissez-les comparaître devant un tribunal public avec des observateurs internationaux. Coopérez dans l’enquête criminelle en Turquie – la seule enquête destinée à faire la lumière sur ce qui s’est passé », a-t-il indiqué sur Twitter.

Pour rappel, le scandale sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, remonte à 2018, où le défunt a été assassiné et son corps découpé en morceaux dans le consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul (Turquie). Le prince héritier de l’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, dit « MBS », a été impliqué dans cette affaire pour « avoir orchestré cette opération d’assassinat ».

Noura.