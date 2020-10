Aïn Témouchent : Démantèlement de réseaux d’émigration clandestine 

La police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Aïn Témouchent a démantelé deux réseaux d’émigration clandestine.

Selon les informations rapportées par notre confrère Liberté, les services de la Sûreté de la wilaya d’Aïn Témouchent ont réussi « à démanteler deux réseaux de passeurs de candidats à l’émigration clandestine ». Durant ces deux opérations, la police a arrêté 21 personnes, ces dernières seront présentées devant l’autorité judiciaire compétente.

Concernant la première opération, les services de sécurité ont intervenu à la suite d’une dispute qui a eu lieu en plein centre-ville de la wilaya d’Aïn Témouchent. Après l’ouverture d’une enquête, les services en question ont découvert qu’il s’agissait « d’une affaire d’escroquerie, dont la valeur volée, par une personne originaire de la même wilaya, est estimée à 105 millions de centimes, 12 autres individus sont impliqués dans cette affaire, et dont les âges varient entre 23 et 34 ans ». Cette intervention a permis « la saisie d’une somme de 76 millions de centimes ainsi que des téléphones portables », rapporte la même source.

La deuxième opération a eu lieu suite à des informations communiquées aux services de sécurité, portant sur la présence d’un réseau de passeurs de candidats à l’émigration clandestine au niveau de la wilaya. L’enquête de la police a permis « l’arrestation d’un des membres de ce réseau, un certain B.S. âgé de 48 ans ».

Le malfaiteur a identifié le reste des membres du réseau, ainsi, la police a procédé à « l’arrestation de 8 autres personnes, âgées entre 20 et 40 ans », avec « la saisie de deux moteurs d’embarcation, des équipements utilisés pour l’émigration clandestine, en plus d’une somme d’argent estimée à 305 millions de centimes et 950 euros ».

Rédaction d’Algérie 360.