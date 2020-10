Trump positif au Coronavirus 

Le Président américain a annoncé, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre, avoir été testé positif au Coronavirus (Covid-19). Sur son tweet, Trump a indiqué que son épouse, Melania, avait également été testée positive au virus, soulignant qu’ils allaient se mettre en quarantaine.

« Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE ! « , a-t-il indiqué sur Twitter.

Selon le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, il « va bien » et restera à la Maison Blanche pendant sa « convalescence », où il « continuera à assumer ses fonctions ».

Ainsi, le Président américain va continuer d’exercer ses fonctions depuis la Maison-Blanche, cependant sa campagne électorale risque d’être impactée par sa mise en quarantaine, notamment avec l’approche des élections, prévues le 3 novembre prochain.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020