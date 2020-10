Plainte de la famille de Gaïd Salah contre El Watan : Le procès reporté

La première audience du procès opposant le quotidien national El Watan aux deux enfants du défunt général-major Ahmed Gaïd Salah a été reportée.

Comme rapporté par le quotidien national El Watan dans son édition d’hier, la première audience du procès l’opposant aux deux enfants du défunt général-major Ahmed Gaïd Salah, Boumediène et Adel, a été reportée.

En effet, « l’audience était prévue lundi dernier, au Tribunal correctionnel d’Annaba », cependant, « elle a été reportée au 19 octobre prochain », suite « à la demande de la défense des deux plaignants », a expliqué El Watan.

Pour rappel, les deux enfants du défunt général-major Ahmed Gaïd Salah ont accusé El Watan de « diffamation » et « d’atteinte à la réputation et à l’image de l’ancien Chef de l’État-Major de l’ANP, suite à leur article à la une, de l’édition du 31 août dernier, intitulé « Les détails d’une fortune à l’ombre du général ».

Les deux plaignants ont jugé que l’article en question était « attentatoire à leur honneur et à leur considération et à celui de leur défunt père en sa qualité de chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale avant son décès », explique la même source.

Ainsi, le directeur de la publication du quotidien El Watan, M. Tayeb Belghiche, « devra se présenter devant le Tribunal d’Annaba à la prochaine audience », souligne encore la même source.

