Le nouvel ambassadeur de France en Algérie publie son 1er message d’amitié (Vidéo)

Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, M. François Gouyette, a rendu public, ce vendredi, son premier message d’amitié adressé au peuple algérien et aux français résident en Algérie.

Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s’est adressé ce vendredi, 2 octobre, au peuple algérien et aux français résident en Algérie, à travers un message vidéo dans les deux langues, l’arabe et le français.

« Je suis heureux et honoré de prendre la direction de l’Ambassade de France dans un grand pays comme l’Algérie. Le pays d’un peuple fier et courageux, riche d’une culture millénaire. Le pays d’une jeunesse dynamique, créative et ouverte sur le monde », a affirmé M. Gouyette dans son message de présentation et d’amitié.

S’exprimant sur les relations franco-algériennes, le nouvel ambassadeur a affirmé que « l’Algérie présentait un partenaire stratégique pour la France », et de « premier plan dans tous les domaines ». À cet effet, il a cité « les échanges humains, culturels, éducatifs et scientifiques, la coopération économique et la diplomatie ou nous œuvrons ensemble à la résolution des crises régionales ».

« Notre relation est forte, mais nous pouvons faire plus et mieux pour la porter à un niveau exceptionnel. C’est l’ambition partagée par nos plus hautes autorités », a-t-il estimé.

« A tous nos amis Français qui résident en Algérie, et qui aiment ce pays, je tiens à dire combien j’ai à cœur de prendre vos préoccupations avec l’appui de nos trois consuls généraux, de vos élus et de l’ensemble des services de l’ambassade », a-t-il souligné en s’adressant aux français résident en Algérie.

Enfin, le successeur de Xavier Driencourt, M. François Gouyette, s’est exprimé en langue arabe pour faire part de ses souvenirs de jeunesse en Algérie.

« Personnellement, je tiens à vous dire mon attachement sincère à l’Algérie. Lorsque j’étais jeune, dans les années 70, je suis venu plusieurs fois en vacances chez des amis algériens. Je me souviens de la générosité des Algériens et la beauté des paysages qu’il me tarde de redécouvrir. C’est ici, chez vous, qu’est né pour mon amour de la langue arabe qui a donné ce sens si particulier à ma vie. Je reviens aujourd’hui avec bonheur, avec tous ces souvenirs dans le cœur », s’est-il rappelé en langue arabe, en concluant « vive l’amitié franco-algérienne ».

Pour rappel, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi dernier, au siège de la Présidence de la République, les lettres de créances de l’ambassadeur de la République de France François Gouyette, lors d’une cérémonie de présentation qui s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet de la Présidence de la République, et du Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Rédaction d’Algérie 360.