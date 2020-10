Il y a 60 ans, Kennedy recevait une délégation algérienne conduite par Karim Belkacem 

John Fitzgerald Kennedy avait reçu, le 2 octobre 1960, une délégation algérienne conduite par Karim Belkacem à New York.

Le vice-Président du Gouvernement provisoire de la République Algérienne (GPRA), Krim Belkacem, s’était rendu à New York aux États-Unis, à la tête d’une délégation algérienne, pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Ce 2 octobre de l’année 1960, la délégation algérienne avait été reçue par le sénateur, et futur Président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy.

Le GPRA, convaincu de l’importance de la diplomatie et de la communication, s’était livré pour mission de conduire la cause à algérienne à l’échelle internationale, pour dénoncer les pratiques de la France coloniale en Algérie et pour revendiquer l’indépendance du pays.

Ainsi, la participation des membres du GPRA aux conférences internationales permettait de mettre la lumière sur ce qui se passait en Algérie, notamment lors des Assemblées de l’ONU.

La délégation algérienne, dirigée par Krim Belkacem, a assisté à l’Assemblée générale de l’ONU, tenue le 2 octobre 1960, durant laquelle beaucoup d’orateurs ont plaidé en faveur de l’indépendance de l’Algérie.

John F. Kennedy a toujours exprimé sa sympathie pour la cause algérienne, en 1957, alors qu’il était sénateur, il a appelé, dans un discours prononcé devant le Sénat américain, les États-Unis, l’ONU et l’OTAN à travailler pour « l’autodétermination et la reconnaissance de la personnalité algérienne ».

En 1962, alors qu’il était Président des États-Unis, Kennedy, avait prononcé un discours radiotélévisé pour féliciter l’Algérie et son peuple de son indépendance.

Noura.