Dr Lyes Merabet : « Il est temps de laisser les personnels soignants souffler »

Le Président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), Docteur Lyes Merabet, s’est exprimé, une nouvelle fois, sur la décrue des contaminations par le Coronavirus en Algérie.

Dans un entretien accordé à TSA, le Docteur Lyes Merabet, Président du SNPSP, a confirmé « l’amélioration de la situation sanitaire en Algérie », cependant, il a estimé que « les chiffres de contaminations sur le terrain sont au-dessus de ceux annoncés » et explique que cela revient « au problème de dépistage ».

« Comparée à ce qu’on a vécu aux mois de juillet et août, la situation s’est nettement améliorée, on ne peut pas dire le contraire. En termes de chiffres liés aux contaminations, je pense qu’on est un peu au-dessus de ceux annoncés, tout simplement parce qu’il y a toujours un problème de dépistage. Le constat que nous partageons est qu’il y a de plus en plus de cas Covid qui se présentent avec une symptomatologie mineure », a-t-il indiqué.

En effet, le Docteur Merabet a constaté « qu’il y a de plus en plus de cas Covid qui se présentent avec une symptomatologie mineure », rajoutant que ces citoyens « ne se présentent même pas à la consultation et ne sont pas comptabilisés ».

« Il faut dire aussi qu’il y a sûrement des citoyens qui présentent cet état de symptômes mineurs mais qui ne se présentent même pas à la consultation et ne sont pas comptabilisés. Mais il est vrai qu’au niveau des hôpitaux et des établissements de santé de proximité, les cas avérés comme des symptômes évocateurs sont de plus en plus rares. Aussi, beaucoup de services hospitaliers dédiés au Covid n’ont plus de malades et ceux qui ont des malades sont à peine à 15-20% de leurs capacités d’accueil », a-t-il expliqué.

Dans ce même contexte, et interrogé sur la pression subie par le personnel soignant, le Président du SNPSP a affirmé que « le personnel soignant subi moins de pression par rapport aux mois précédents », rajoutant qu’il « est temps de laisser les personnels soignants souffler ».

« Ce qu’on regrette toutefois c’est que le ministère de la Santé n’a pas encore pris la peine, jusqu’à présent, d’envoyer une instruction aux établissements de santé pour rouvrir le droit au congé au profit des professionnels de la santé. Et pourquoi pas prioriser certaines wilayas par rapport à d’autres ? Je prends l’exemple de la wilaya de Blida qui a été la première touchée par l’épidémie du Covid-19 dès la fin février-début mars. Les professionnels de la santé sont restés sur cette pression pendant des mois, je pense qu’il est temps qu’ils puissent souffler et partir en congé », a-t-il encore indiqué.

Enfin, le Docteur Merabet a rapporté le bilan des contaminations au sein des personnels soignants, expliquant que ce dernier « n’a pas beaucoup évolué ».

« On a recensé 93 décès parmi le personnel médical entre secteurs public et privé, et si on compte les paramédicaux et les autres corps, le total tourne autour de 128 décès. Par rapport aux contaminations, le ministère de la Santé a annoncé un chiffre autour de 6 000 professionnels contaminés. Honnêtement, je pense qu’on a dépassé ce chiffre avec au moins 7 000 cas atteints », a-t-il fait savoir.

Rédaction d’Algérie 360.