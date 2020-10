Coronavirus aux États-Unis : Biden dévoile les résultats de son test 

Le démocrate américain, de 77 ans, a annoncé que le résultat de son test était négatif, et qu’il n’était pas atteint de Coronavirus.

« Je suis heureux d’annoncer que Jill (son épouse) et moi avons été testés négatifs au Covid », a tweeté Joe Biden.

En effet, Biden a effectué le test après l’annonce des résultats positifs du Président américain, Donald Trump, car les deux candidats à la présidentielle s’étaient rencontrés, mardi dernier, sur la scène de Cleveland pour leur premier débat.

« J’espère que cela servira de rappel : portez un masque, maintenez la distanciation physique, et lavez-vous les mains », a rajouté Joe Biden.

Pour sa part, Donald Trump a annoncé, que lui et son épouse Mélania, étaient contaminés par le Coronavirus (Covid-19), et qu’il allait assurer ses fonctions en restant en quarantaine à la Maison-Blanche.

Suite à sa mise en quarantaine, Trump a été contraint d’annuler ses déplacements, prévus dans le cadre sa campagne électorale, tandis que son adversaire Biden a annoncé, peu après son résultat négatif, que son voyage prévu au Michigan était maintenu.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020