Coronavirus Algérie : Le personnel soignant encaisse une nouvelle perte 

Le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a rapporté, ce vendredi, le décès du Professeur Ahmed Zatout, Chef de service de la médecine du travail au sein du même établissement.

Le Professeur Ahmed Zatout, Chef de service de la médecine du travail au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, est décédé ce vendredi, 2 octobre, à l’âge de 65 ans, suite à sa contamination par le Coronavirus (Covid-19).

Après sa contamination, le défunt a été admis au service Covid-19 le 10 septembre dernier, puis transféré en réanimation, avant de succomber au virus.

« La direction de l’établissement et l’ensemble des personnels du CHU partage la douleur de la famille du défunt et de la large famille de la corporation médicale. En cette douloureuse occasion la direction du CHU s’associe à l’ensemble des personnels en s’inclinant à la mémoire du collègue de l’ami du frère et présente, à sa famille et à l’ensemble de ses proches et connaissances ses condoléances les plus attristées et les assure de son soutien en ces pénibles circonstances. Que Dieu accueille le défunt en son vaste Paradis », a indiqué le CHU Nedir Mohamed dans un communiqué publié sur Facebook.

Le décès du Professeur Ahmed Zatout alourdit le bilan des pertes enregistrées auprès du personnel soignant depuis le début de la pandémie du Coronavirus en Algérie, qui compte, selon le Docteur Lyes Merabet, Président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP), pas moins de 120 victimes et plus de 5000 contaminations.

Noura.