BMS : Averses de pluies et vents forts sur 7 wilayas 

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) ce vendredi, 2 octobre, contre des averses de pluies orageuses et des vents forts dans 7 wilayas du pays.

Le premier BMS de l’ONM prévoit « des vents assez forts qui souffleront parfois en rafales sur les wilayas côtières et proches côtières de l’Ouest ».

La validité de cette alerte météo, de niveau 2 « classée orange », s’étale de 10 heures du matin jusqu’à 21 heures ce soir.

Selon la même source, les wilayas concernées sont : Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza. La vitesse estimée « Ouest à Sud-Ouest est de 60 à 70 km/h, avec rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h ».

Le second BMS, de niveau 2 « classé orange », de Météo Algérie concerne les wilayas de : Mostaganem, Relizane, Chlef, Ain Defla et Tipaza. Et prévoit « des averses de pluies parfois orageuses », et ce à partir de ce vendredi, 2 octobre, à 22 heures, jusqu’au samedi, 3 octobre, à 8 heures du matin.

Les quantités de pluies estimées par l’ONM varient entre 20 et 30 mm localement.

Rédaction d’Algérie 360.