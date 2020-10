Soutien au peuple Ouïghour : Des carrés bleus et un Hashtag « FreeUyghurs » inondent les réseaux sociaux

Des milliers d’internautes ont affiché leur soutien au peuple Ouïghour à travers les réseaux sociaux, ce jeudi 1er octobre 2020, en publiant des carrés bleus, aux couleurs de ce peuple.

En effet, alors que la Chine célèbre, ce jeudi 1er octobre, sa fête nationale, des milliers d’internautes ont décidé d’afficher leur soutien au peuple Ouïghour, une minorité musulmane chinoise, principalement installée dans la région du Xinjiang.

Dans un mouvement de solidarité initié par l’eurodéputé français Raphaël Glucksmann, les utilisateurs d’Instagram et de Twitter ont inondé la toile de carrés bleus, afin d’interpeller la communauté internationale, sur l’état de cette minorité musulmane, oppressée dans des camps en Chine.

« Des millions de musulmans Ouïghours sont enfermés et torturés dans des camps de concentration en Chine. Non pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont. C’est le plus grand internement de masse du XXIe siècle. Il faut y mettre fin. » est le message qu’a partagé toutes les personnes défendant la cause du peuple Ouïghour, en achevant par un Hashtag qui a été partagé en masse « #FreeUyghurs« .

Stérilisations forcées, tortures physiques, viols, travaux forcés, plusieurs rescapés ont témoigné à de nombreuses associations humanitaires des traitements que subit le peuple Ouïghour dans ces camps de concentration. La Chine se défend de son côté concernant ces camps en affirmant lutter « contre le terrorisme islamique et pour la déradicalisation » et ne « viser aucune ethnicité en particulier ».

Mardi déjà, Raphaël Glucksmann avait instruit aux militants de la cause Ouïghour d’inonder la boite mail de l’ambassade chinoise en Europe. Ils ont demandé, à travers des milliers de mails envoyés, la fermeture des camps. En fin de journée, l’adresse mail n’était plus en capacité de recevoir de nouveaux courriers.

Hind.B