Secteur pharmaceutique : Nouvelles déclarations de Lotfi Benbahmed

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Benbahmed a présenté hier le projet de loi portant approbation de l’ordonnance n 02-20 modifiant et complétant la loi relative à la santé, devant la Commission de la santé et des affaires sociales du Conseil de la nation.

Lors de cette présentation le Premier responsable du secteur pharmaceutique, a affirmé que son département œuvrait à répondre aux besoins des citoyens en médicaments « sûrs, efficaces et de qualité, » Le ministère de l’Industrie pharmaceutique, érigé en secteur stratégique, œuvre pour une politique pharmaceutique et industrielle cohérente sur les plans organisationnel et économique, en prenant en charge la couverture de tout le processus de fabrication de médicaments en Algérie », a-t-il déclaré.

Lotfi Benbahmed a assuré que le projet du développement et la diversification de l’industrie pharmaceutique permettra dans un avenir proche de réduire la facture d’importation des produits pharmaceutiques et en faire une source d’exportation hors hydrocarbures, affirmant toutefois que « cette stratégie garantira la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques, notamment les médicaments nécessaires et leur accessibilité aux citoyens ainsi que la mise en place d’outils et dispositions organisationnelles pour assurer la qualité et l’efficacité des produits pharmaceutiques et les fournitures médicales. Elle vise également à hisser le secteur de l’Industrie pharmaceutique à un secteur générateur de richesses ».

En outre, ministre l’Industrie pharmaceutique a confirmé que le projet de loi prévoit le placement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques sous tutelle du ministère de l’Industrie pharmaceutique, l’utilisation des médicaments ainsi que les dispositions concernant les études cliniques à effectuer avec des industriels locaux ou des partenaires étrangers « .

Rédaction d’Algérie360