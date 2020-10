Relizane : Une famille de charlatans interpellée à Ben Daoud

Quatre individus ont été interpellés à l’intérieur d’un domicile à Relizane, suite à des pratiques de sorcellerie et de charlatanisme.

Selon des sources locales concordantes, les services de sécurité urbaine externes de Ben Daoud, dans la wilaya de Relizane ont réussi à arrêter quatre personnes à l’intérieur d’une maison pour pratique de sorcellerie, ainsi que 21 femmes ont été interpellées et arrêtées lors de la même intervention.

L’arrestation a été effectuée suite à des informations reçues ayant fait état d’une femme qui pratiquait la sorcellerie à l’intérieur de son domicile avec l’aide de plusieurs membres de sa même famille.

Suite à la perquisition du domicile de la prévenue, les services de sécurité ont saisi des talismans, des livres du Coran souillés et du matériel utilisé à des fins de sorcellerie, ainsi qu’un montant de plus de 70 millions de centimes.

Les coupables présumés ont été traduits en justice, et ont été poursuivis pour « profanation du Noble Coran » et « pratique de sorcellerie avec fraude et escroquerie ».

Hind.B