Il s’agit du « Soummam 937 ». Ce navire algérien est le premier à se rendre dans les eaux américaines. L’annonce a été faite ce jeudi par le Département américain de la Défense sur Twitter.

« Le navire de la marine algérienne Soummam (937) passe devant la Statue de la Liberté dans le port de New York, marquant la première visite d’un navire de la marine algérienne aux États-Unis », a commenté le Département américain de la Défense, au-dessus d’une photo du navire « Soummam 937 » qui passe devant la statue de la Liberté au port de New York.

Pour rappel le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jeudi, le chef du Pentagon, Mark Thomas Esper, qui effectue une visite d’une journée en Algérie.

#ThrowbackThursday: Algerian navy ship Soummam (937) sails past the Statue of Liberty in the New York Harbor, marking the first time an Algerian navy ship has visited the U.S. pic.twitter.com/2DE77my4tx

