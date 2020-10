Nomination d’El Hachemi Djaaboub comme ministre : Le MSP exprime son « mécontentement »

Le Mouvement de la société pour la paix ( MSP) a réagi aujourd’hui jeudi 01 octobre à l’annonce par la Présidence de la république hier mercredi 30 septembre de la nomination d’El Hachemi Djaâboub au poste de ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

En effet, le Bureau exécutif national du Mouvement de la société pour la paix s’est réuni aujourd’hui, jeudi 1er octobre 2020, au siège national du mouvement, dirigé par son président Abderazzak Makri, en présence du Président du Conseil national consultatif (Majlis Echoura), le Dr Abdelkader Samari, après que le mouvement a reçu « par les médias » la nouvelle de la nomination de Hachemi Djaaboub en tant que ministre du Travail dans le gouvernement actuel.

Le Mouvement a écrit dans son communiqué, « Premièrement, concernant la nomination en tant qu’événement politique, le mouvement répudie ce comportement et affirme que ça ne concerne d’aucun cas le mouvement ».

Ensuite le mouvement estime que le choix par le président Abdelmadjid Tebboune de nominé un membre de l’Assemblée nationale consultative dans le mouvement sans le consulter est une tentative de « dysfonctionnement » de celui-ci, suite à sa décision de voter « non » au référendum sur la nouvelle constitution prévu le 01 novembre prochain.

« Ce comportement confirme que les restrictions sur les partis sont toujours la, et que rien n’a changé dans le système politique car le mouvement a vécu de telles tentatives à plusieurs reprises », lit-on dans le communiqué.

Le communiqué a ajouté : » ce qu’Ali Hachemi Djaaboub a fait est a condamné et contraire aux idéaux et à l’éthique du mouvement, en particulier à cette époque où il a été confirmé que le travail du parti était visé en raison de ses positions politiques ».

Par ailleurs, et en ce qui concerne El Hachmi Djaaboub en tant que membre du Conseil consultatif national, le communiqué a affirmé : » Suite à l’acceptation du poste au ministère sans consulter le mouvement, et considérant que la décision de participer au gouvernement est seulement une prérogative Conseil Consultatif National, et conformément à ce qui est stipulé dans le règlement du mouvement relatif au sujet, notamment les articles 12 et 22 de la Loi fondamentale, les articles 46, 48 du règlement intérieur, basé sur l’article 16 du règlement d’adhésion, et sur la base de l’article 12, article 22 du règlement de la Commission nationale de discipline, le Bureau exécutif national du mouvement a décidé ce qui suit :

-Annulation immédiate de l’adhésion d’El Hachemi Djaaboub au mouvement de la société de la paix (MSP)

-Remettre son dossier à la Commission Nationale de Discipline ».

Ch.LAIB