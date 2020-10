Kamel Beldjoud :  » L’Algérie a expulsé 1500 migrants illégaux vers le Niger »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a révélé l’expulsion d’environs 1 500 immigrés clandestins vers le Niger, dans le cadre d’un accord entre l’Algérie et le Niger.

Lors d’une séance d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), Beldjoud a révélé que le nombre d’immigrants clandestins a récemment diminué grâce aux efforts de l’État, ajoutant que le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour réduire le phénomène de l’immigration illégale dans le cadre des accords et les conventions internationales de respect des droits de l’homme.

Le ministre a déclaré que les autorités concernées avaient expulsé de nombreuses nationalités africaines vers leur pays d’origine et assuré, la plupart des migrants arrivés en Algérie sont originaires du Niger et du Mali. Des Guinéens (Conakry), des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, des Sierra-léonais, des Béninois et des Nigérians prennent aussi la route pour l’Algérie, la majorité sont des hommes venus pour travailler.

Par conéquent, le ministre a ajouté : « nous avons mis en place une commission mixte sous la tutelle de notre ministère, elle est chargée de suivre ce dossier et une enveloppe financière importante lui a été consacré pour couvrir les frontières sud du pays ».

