Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 1 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 160 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 51690, celui des décès à 1741, alors que le total des patients guéris passe à 36282.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 1 octobre :

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini a appelé, ce jeudi 1 octobre, les Algériens à une « forte action collective » pour réussir le référendum sur le projet de révision de la Constitution. … lire la suite

Un navire de la marine algérienne s’est rendu pour la première fois aux États-Unis d’Amérique. … lire la suite

Le ministre des Transports, Hani Lazhar, s’est exprimé, ce jeudi 1 octobre, sur l’activité du Métro d’Alger qui est suspendue depuis le mois de Mars dernier. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce jeudi 1 octobre, une légère baisse des contaminations. … lire la suite

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé, ce jeudi 1 octobre, sur les cas de Malaria (paludisme) enregistrés dans le sud du Pays. … lire la suite

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jeudi 1 octobre, le chef du pentagone, Mark Thomas Esper, qui effectue une visite en Algérie. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce jeudi 1 octobre, que la rentrée scolaire était reportée. … lire la suite

Le Mouvement de la société pour la paix ( MSP) a réagi aujourd’hui jeudi 01 octobre à l’annonce par la Présidence de la république hier mercredi 30 septembre de la nomination d’El Hachemi Djaâboub au poste de ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. … lire la suite

Quatre individus ont été interpellés à l’intérieur d’un domicile à Relizane, suite à des pratiques de sorcellerie et de charlatanisme. … lire la suite

Le nouveau bilan de l’épidémie du coronavirus, présenté ce jeudi par le Comité scientifique, a fait état de 160 nouvelles contaminations, 108 nouveaux cas de guérisons et 7 nouveaux décès. … lire la suite

Un carambolage entre trois camions a causé la mort d’un chauffeur et la blessure de deux autres, au niveau de la descente de Djebbahia, dans la wilaya de Bouira. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus enregistré en Algérie ces dernières 24 heures a observé une fine baisse en ce jeudi 01 octobre, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a recensé pas moins de 160 nouvelles contaminations, contre 162 recensés hier. … lire la suite

Alors que son dossier a été bouclé depuis plusieurs jours, l’attaquant Karim Aribi va enfin pouvoir voyager vers la France et signer dans son nouveau club le Nîmes Olympique la ligue 1 française. … lire la suite

L’Algérie a été maintenue dans la liste des pays à haut risque de contamination au Covid-19, établie par l’Allemagne. … lire la suite

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi le secrétaire américain à la Défense, Mark Thomas Esper, indique un communiqué de la présidence. … lire la suite

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a révélé l’expulsion d’environs 1 500 immigrés clandestins vers le Niger, dans le cadre d’un accord entre l’Algérie et le Niger. … lire la suite

Après les précisions du président du Syndicat national des magistrats (SNM) Isaâd Mabrouk concernant l’incident survenus durant le procès de Mourad Oulmi, c’est autour de la section syndicale des magistrats de la cour d’Alger, de livrer sa version des faits. … lire la suite

Les porteurs d’un fragment chromosomique identique à celui trouvé sur plusieurs fossiles néandertaliens ont trois fois plus de risque de faire une forme grave de détresse respiratoire dues au Covid-19. … lire la suite

Le conseil de la nation a adopté ce jeudi le projet de loi relatif à l’ordonnance modifiant et complétant le code pénal portant protection pénale du personnel de la santé. … lire la suite

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 11 h 11 (heure locale) dans la wilaya de Tipaza, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. … lire la suite

Des milliers d’internautes ont affiché leur soutien au peuple Ouïghour à travers les réseaux sociaux, ce jeudi 1er octobre 2020, en publiant des carrés bleus, aux couleurs de ce peuple. … lire la suite

Un mouvement de protestation au sein de l’entreprise de l’Algérienne des autoroutes (ADA), vient d’être annoncé par le bureau national du syndicat de l’Entreprise. … lire la suite

Le militant récemment libéré Karim Tabbou, porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS) s’est rendu hier le 30 septembre au village Ath Smail ( Bounouh ) de la commune de Boghni wilaya de Tizi Ouzou, ou il s’est montré solidaire dans un discours, avec Mohcine Bellabes président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), victime de tentatives de coup d’État, selon Karim Tabbou. … lire la suite

La coordination nationale du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire (Snapest) a estimé, par le biais de son coordinateur Meziane Meriane, que les propositions du ministère de l’Éducation pour la rentrée scolaire sont certes « réalisables mais avec beaucoup d’inconvénients ». … lire la suite

Dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination entre les secteurs de l’enseignement supérieur et Algérie Poste, et entre Algérie-Télécom et le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CRIST), plusieurs conventions été signées hier mercredi. … lire la suite

La compagnie aérienne égyptienne Egyptair a prévu des vols depuis le Caire vers Alger durant ce mois d’octobre dans le cadre des vols internationaux de la compagnie. … lire la suite

Les services de la direction de la Santé de la wilaya de Ghardaïa ont annoncé, ce jeudi, plusieurs cas suspectés atteints du Malaria à travers son territoire. … lire la suite

Partie en Turquie avant le confinement dans le but de soigner la malformation congénitale de leur enfant, une famille Algérienne s’est retrouvée bloquée en Tunisie. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Benbahmed a présenté hier le projet de loi portant approbation de l’ordonnance n 02-20 modifiant et complétant la loi relative à la santé, devant la Commission de la santé et des affaires sociales du Conseil de la nation. … lire la suite

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a exprimé, mercredi dans un communiqué, son soutien et sa solidarité avec Mohcen Belabes et son parti le RCD. … lire la suite