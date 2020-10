Abdelaziz Rahabi solidaire avec Mohcine Belabes et le RCD

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a exprimé, mercredi dans un communiqué, son soutien et sa solidarité avec Mohcen Belabes et son parti le RCD.

L’ancien diplomate a indiqué dans le communiqué publié sur sa page Facebook qu’il avait rendu visite en compagnie de Nordine Bahbouh « à Mr Mohsen Belabes pour lui exprimer notre solidarité et notre soutien et lui faire part de notre réprobation de l’instrumentalisation politique de la justice contre sa personne et le RCD ».

« Nous avons réitéré notre conviction que les Partis politiques, doivent au-delà de leurs divergences ou de leur accord avec les politiques de l’État, représenter l’interlocuteur privilégié pour un dialogue national global et inclusif », a écrit M.Rahabi.

L’ancien ministre n’a pas manqué de rappeler que « notre pays traverse une phase difficile », et selon lui, cela « requiert plus que jamais le sens du compromis et des mesures d’apaisement indispensables à toute dynamique de recherche d’un consensus national ».

Rappelons que le 23 septembre dernier, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) a annoncé, que les autorités avaient interdit la réunion du conseil national du parti qui était prévue pour le 25 du même mois à Alger. Le lendemain, soit le 24 septembre, Le ministère de la Justice a demandé la levée de l’immunité parlementaire sur le président du parti Mohcine Belabes.

Il est à noter que le président du RCD a été convoqué, hier mercredi, par la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN). Et comme il l’avait annoncé auparavant, Mohcine Belabes ne s’est pas présenté.

Selon ce qu’a indiqué un communiqué de l’APN, hier mercredi, « le député Mohcine Belabbas ne s’est pas présenté à l’audition, et la commission a décidé de lui donner une seconde chance en l’invitant à assister à sa prochaine réunion, avant d’appliquer les procédures légales en vigueur en la matière ».

