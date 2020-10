Football : Les premiers mots de Benlamri après sa signature à l’Olympique Lyonnais (vidéo)

L’Olympique Lyonnais a officialisé lundi soir après minuit le transfert du défenseur central Algérien Djamel Benlamri qui s’est engagé pour un an, plus une autre année en option.

Le champion d’Afrique, a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur des demi finalistes de la précédente ligue des champions, faisant part de sa joie de franchir un cap dans sa carrière.

Le défenseur central se réjouit d’évoluer prochainement en Ligue 1 française. Un championnat dans lequel il a toujours rêver d’évoluer, « Je me sens vraiment satisfait et heureux de l’opportunité et de la confiance que le club m’a témoignée », a déclaré Benalmri. « Je crois que je peux montrer mon jeu et montrer au club mon travail et pourquoi ils ont cru en moi. « Je suis vraiment heureux d’être ici ».