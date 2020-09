Séisme de Mila : Le cri de détresse des habitants d’El Kherba

Des centaines de citoyens de la localité d’El Kherba de la wilaya de Mila, touché par le tremblement de terre du 7 août et déclarée zone sinistrée, se sont rassemblés Aujourd’hui, mercredi, devant le siège de la wilaya pour exiger qu’ils soient pris en charge, dans le cadre des solutions proposées par les autorités.

Les manifestants ont été très mécontents de ce qu’ils considéraient comme négligence, ils estiment que les autorités concernées ont tardé à répondre a leurs revendications légitimes et prendre leurs problèmes en charge, contrairement à ce que le ministre de l’Intérieur et du Logement avait déclaré lors de sa visite départ dans la wilaya, lorsqu’il a promis d’héberger les sinistrés dans un délai maximum de vingt jours, certains d’entre eux ont déclaré que le délai dépassait 50 jours sans que les solutions proposées ne soient mises en œuvre.

À ce jour, les populations sinistrées résident toujours à l’intérieur des tentes, dans des conditions difficiles et une grande peur des orages qui pourraient inonder les tentes, comme cela s’est produit lors des récentes pluies.

Pour rappel, suite aux deux séismes enregistrés les 17 juillet et 7 août derniers, et en application des dispositions de l’article 07 du décret exécutif n 90-402, du 15 décembre 1990, portant déclaration de zone sinistrée, un arrêté interministériel entre les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire et des Finances a été promulgué portant déclaration de la localité d’El Kherba (Mila) comme zone sinistrée.

