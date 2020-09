Procès de Mohamed Djemaï : le verdict est tombé

Le tribunal Sidi Mhamed à Alger a rendu ce mercredi matin son verdict dans le procès de l’ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) Mohamed Djemaï.

Le prévenu est donc condamné à 2 ans de prison dont un an ferme et à une amende de 200 000 Da. Il sera remis en liberté aujourd’hui après avoir purgé sa peine d’un an ferme. Il est poursuivi pour « humiliation d’un journaliste dans l’exercice de ses fonctions », une affaire qui remonte à 2016.

Rappelons que Mohamed Djemaï avait été mis en détention provisoire le 19 septembre 2019. Le procureur de la république près le tribunal Sidi M’hamed avait requis 3 ans de prison ferme à l’encontre de l’ex-député de Tébessa Mohamed Djemaï.

Merzouk.A