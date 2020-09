Tribunal de Chéraga : Le procès de « Madame Maya » reporté

Le Tribunal de Chéraga de la wilaya d’Alger a décidé aujourd’hui mercredi, de reporter au 7 octobre prochain, le procès de Nachinachi Zoulikha-Chafika, dite Madame « Maya », jugée pour des affaires de corruption.

La cause du report est du, au boycott de l’audience par la défense en application de la décision de l’Union des barreaux d’Alger relative à la suspension des plaidoiries et du travail judiciaire pendant une semaine à compter de dimanche (27 septembre).

Pour rappel, le procès concerne également ses deux filles, ainsi que Abdelghani Zaalane et Mohamed Ghazi, poursuivis respectivement en qualités d’ex walis d’Oran et de Chlef, et l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel.

Rédaction d’Algérie360