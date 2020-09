Le ministre américain de la défense demain à Alger : les raisons de sa visite

Mark Thomas Esper en sa qualité du secrétaire américain à la Défense, effectuera demain jeudi une visite d’une journée à Alger. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire des USA avec les pays du Maghreb.

Le chef du Pentagone discutera avec le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune sur la coopération sécuritaire et les menaces des groupes extrémistes qui pèsent sur la région. D’ailleurs, l’Algérie est la seconde étape de la tournée du SG américain à la Défense.

Ce mercredi, le responsable américain a effectué une visite similaire en Tunisie, et achèvera sa tournée au Maghreb, vendredi prochain, par une visite officielle au Maroc. Mark Thomas Esper devra rencontrer aujourd’hui le président Kais Saied et le ministre tunisien de la Défense Ibrahim Bartagi.

La visite de demain à Alger est intervenue quelques jours après la visite du général d’armée Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) effectuée le 23 septembre dernier. Il avait été reçu par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, le chef d’état-major de l’ANP, le général Saïd Chengriha, et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Selon le quotidien arabophone El Khabar, tout porte à croire que les États-Unis comptent déployer ses forces au Nord-est du continent africain, le côté Ouest du bassin méditerranéen, notamment en vu des derniers développement de la situation en Libye. Il s’agit selon le même journal, citant des sources bien au fait, du nouveau projet militaire américain pour la région, qui sera mis en place par l’Africom.

Le chef l’Africom avait, d’ailleurs, indiqué à l’issue de sa rencontre avec Tebboune que « l’Algérie est un partenaire fiable et très fort, et si je suis ici c’est que nous sommes convaincus que l’Algérie peut jouer un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région ».

Par ailleurs, il est à noter que la visite attendue demain à Alger constitue la 2e du genre depuis 2006. Il sera le premier ministre américain de la Défense à effectuer une visite en Algérie depuis celle de Donald Rumsfeld en février 2006.

