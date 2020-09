Inondations au Niger : L’Algérie envoie des aides humanitaires

Suites aux inondations qui ont dévasté la capitale du Niger entre le 24 août et le 6 septembre, Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’octroie d’un don de 500 tentes à la République du Niger.

En effet, le Haut Commandement de l’ANP a mobilisé, lundi passé, deux avions cargos militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la base aérienne de Boufarik (1re Région militaire), une opération suivie d’une autre hier, partie de la même base.

Ce don, décidé suite à une demande officielle formulée par les hautes autorités nigériennes et qui intervient dans un contexte sanitaire particulièrement difficile marqué par la pandémie du Covid-19, s’inscrit dans le cadre de la solidarité traditionnelle algéro-nigérienne et vise à alléger les souffrances des familles affectées par ces inondations, ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.

L’Ambassadeur d’Algérie au Niger Ali Drouiche a saisi cette occasion pour présenter ‘’les condoléances les plus sincères et la pleine solidarité de l’Algérie au Gouvernement et au peuple nigériens, à la suite des pertes en vies humaines et des dégâts matériels occasionnés par ces inondations’’.

Rédaction d’Algérie360