Couverture et qualité de la 4G : l’ARPCE sanctionne les opérateurs mobiles

L’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a mis en demeure et a sanctionné les trois opérateurs de l’internet mobile en Algérie, concernant service des réseaux 4G.

Selon le communiqué de l’ARPCE, une opération de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G, a été effectuée du 16 février au 12 mars 2020, dans cinq (05) wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et Constantine).

Suite à cela, les trois opérateurs ont été rappelés à se conforment aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans certaines wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de l’APRCE.

Ensuite, et après l’allègement des mesures du confinement sanitaire, l’autorité a effectué une autre opération similaire, du 16 au 25 août au niveau des mêmes wilayas, pour évaluer les si les opérateurs ont corrigé les dépassements enregistrés.

L’ARPCE a prononcé les sanctions financières suivantes à l’encontre des trois opérateurs :

mobilis : 63 918 956,02 da

djezzy : 82 580 952,38 da

ooredoo : 26 019 444,45 da

