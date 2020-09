Coronavirus Algérie : Reconfinement de 3 wilayas

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad a décidé ce mercredi le reconfinement partiel de trois wilayas, selon l’évolution de la situation sanitaire de l’épidémie du coronavirus, a indiqué un communiqué du premier ministère.

Ainsi, il a été décidé « l’application, pour une durée de trente (30) jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 06 h du matin pour trois (3) wilayas, enregistrant une recrudescence des cas de contamination ».

Il s’agit selon la même source des wilays de « Batna, Sétif et Constantine ».

En outre, le ministère a indiqué que « les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination ».

Il a été également décidé de « lever de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends ». En revanche, « la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements, est maintenue ».

