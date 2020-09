Un député européen appelle les pays du Maghreb à « récupérer » leurs ressortissants sans-papiers

Un député européen s’est exprimé concernant l’immigration des ressortissants Maghrébins en Europe, et en France particulièrement.

Lors d’une interview accordée à la chaîne Russia Today, l’eurodéputé du Rassemblement National (RN), Thierry Mariani s’est exprimé sur la question de l’immigration des Maghrébins en Europe, particulièrement en France, et a appelé les pays originaires des migrants, à savoir l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie, à « récupérer leurs ressortissants sans-papiers en France ».

« 20 % des migrants qui ont traversé la Méditerranée venaient de Tunisie. C’est un pays où il n’y a aucune guerre, le second pays qui suit c’est l’Algérie avec 12,4 % de migrants. Il n’y a pas de guerre dans ce pays. Ensuite, on trouve le Maroc avec 5,6 % » a stipulé Thierry Mariani, en se basant sur les chiffres communiqués par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en ajoutant : « Cela veut dire que 40 % des migrants qui arrivent en Europe, sont en provenance de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Qu’on arrête de nous dire que c’est des pays où il y a des guerres ».

Par ailleurs, le député a exprimé son avis concernant l’obligation de ces pays à « récupérer leurs ressortissants qui vivent de façon illégale en France ». « De surcroît, ce sont des pays que l’Union Européenne aide. On doit avoir les moyens de dire clairement à ces pays : L’UE ou la France vous aide ? Vous devez récupérer vos sans-papiers », a-t-il fermement affirmé.

Hind.B