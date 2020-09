Tipaza : Le plus lourd bilan de feux de forêts enregistré depuis 2010

Un lourd bilan de dégât suite aux incendies de forêts a été enregistré dans la wilaya de Tipaza durant cet été 2020.

Le chargé de communication de la direction locale de la protection civile, Rabah Bendouha, a fait état du plus lourd bilan de dégâts depuis 2010, enregistré dans la wilaya de Tipaza durant l’été 2020. Ainsi, des pertes estimées à 900 ha de végétations ont été recensé suite aux différents feux de forêts ayant frappé la végétation de la wilaya durant l’été 2020.

« Le bilan des incendies de cette année fait état de 882 ha de pin d’Alep, et de 87 ha de maquis détruits par les flammes, durant la période allant du 1 juin au 26 septembre courant », a affirmé M. Bendouha, en ajoutant que « cet été 2020 a vu la déclaration de plus de 200 incendies de forêts, à l’origine des plus lourdes pertes enregistrées, ces 10 dernières années ».

Le même responsable a déploré une « véritable catastrophe » ayant affecté près de 13.000 arbres fruitiers brûlées, ainsi que 164 ruches d’abeilles détruites par les flammes. Pas moins de 14 foyers d’incendies ont été détectés à travers la wilaya, durant le week-end dernier, ayant causé la perte de 56 ha de végétations.

Toutefois, le lieutenant Rabah Bendouha a soutenu que les causes de ces incendies demeuraient toujours inconnues, en signalant l’ouverture d’une enquête par la gendarmerie nationale dans le but de déterminer les circonstances et causes exactes de leur déclenchement.

Hind.B